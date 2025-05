Projet pilote éphémère : une portion Marie-Victorin deviendra piétonne

Le temps de quatre jours, le cœur du Vieux-Boucherville fera une pause des voitures pour laisser place aux piétons et aux cyclistes. Entre le boulevard de Montarville et la rue De Montbrun, la Ville transformera le boulevard Marie-Victorin en zone piétonne.

Le quartier historique sera temporairement fermé à la circulation automobile du 21 au 24 juin, dans le cadre d’un projet pilote.

La zone piétonne permettra aux citoyens de mieux apprécier la beauté du fleuve et de se promener en toute sécurité.

Pendant ces quelques jours, la Ville installera sur le boulevard Marie-Victorin du mobilier urbain, comme des tables et des chaises. Les parcs Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille verront aussi des ajouts qui bonifieront leur aménagement.

Les commerces auront la possibilité d’étendre leur terrasse directement dans la rue comme la Brasserie Ludique, l’Atelier TB et la crèmerie. Le tout devrait favoriser une ambiance conviviale et animée.

En entrevue, le directeur général de la Ville, Roger Maisonneuve, a précisé que cette initiative a été proposée par le Comité du Vieux-Boucherville et ses abords et acceptée par les membres du conseil municipal.

La période a été stratégiquement choisie pour coïncider avec la Fête nationale du Québec alors que l’achalandage dans le secteur est à son plus fort.

«L’idée, c’est de protéger les piétons et les cyclistes dans une période où la circulation est dense, tout en permettant aux gens de mieux profiter du Saint-Laurent», a expliqué M. Maisonneuve.

Par le passé, seulement la section comprise entre les rues De Montbrun et Pierre-Boucher était fermée durant les deux jours de festivités de la Fête nationale, les 23 et 24 juin. La portion de fermeture sera donc plus grande et durant plus longtemps.

Le soir du 23 juin, un chapiteau sera érigé devant l’église Sainte-Famille pour accueillir un spectacle, dans le cadre des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste. Les feux d’artifice auront toutefois lieu au centre multifonctionnel Francine-Gadbois. C’est ainsi depuis que la Sépaq (responsable du parc national des Îles-de-Boucherville) n’autorise plus leur lancement à partir du fleuve, afin de protéger la tranquillité de l’environnement naturel.

Parmi les activités prévues pour la fête nationale: une messe d’antan, des visites guidées du quartier historique organisées par la Société d’histoire des Îles-Percées et diverses animations locales.

Accès

L’accès aux résidences se fera par les petites rues avoisinantes, et les résidents seront informés par écrit des modalités de la fermeture.

Rappelons que le projet pilote s’inspire d’une expérience similaire menée durant l’été 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19, alors qu’une portion du boulevard avait été fermée à la circulation afin de favoriser les déplacements actifs.

La Ville observera de près les retombées de ce projet pilote et si l’expérience est jugée positive, l’initiative pourrait être reconduite.