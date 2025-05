Parc de la Commune: un grand recensement de… couleuvres!

Sur les réseaux sociaux, plusieurs citoyens se sont étonnés de voir des morceaux de bardeaux d’asphalte pour toiture en plein cœur du parc de la Commune. La Ville de Varennes leur a expliqué qu’ils servent d’abris temporaires aux… couleuvres!



Durant les mois de mai et juin, les gens pourront apercevoir çà et là dans le gazon ces matériaux qui ont pour nouvelle fonction de servir d’abris temporaires pour les couleuvres, afin d’aider les biologistes de la firme T2 Environnement à les repérer et à les recenser.



Les biologistes dresseront ainsi un inventaire de ces reptiles à l’aspect rebutant, mais néanmoins inoffensifs. Il faut savoir que leur présence est essentielle à l’équilibre écologique puisqu’ils aident à contrôler la population de petits rongeurs et d’insectes nuisibles. Ils font partie de la chaîne alimentaire, car les couleuvres sont à la fois prédatrices et proies dans leur milieu.



La Ville rappelle qu’il est important de ne pas soulever ou de déplacer les bardeaux puisque cela nuirait à la collecte de données et pourrait perturber les couleuvres. Des affiches informatives sont installées sur place afin de sensibiliser les usagers du parc et d’expliquer le projet en cours.



Autre projet écologique



Puisqu’il est question d’espaces verts, rappelons que des travaux d’aménagement sont prévus au parc Saint-Charles, dans le cadre du projet écologique mené en collaboration avec Hydro-Québec.



De nouvelles interventions auront lieu aux abords du cours d’eau, près de l’entrée de la rue du Parc, dans les prochains jours. Des arbustes indigènes seront plantés pour revaloriser les berges de la rivière Saint-Charles.



La Ville rappelle que des employés d’Hydro-Québec seront présents dans le secteur, mais aucune perturbation n’est prévue pour les usagers de cet espace vert.