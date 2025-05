Hôpital Pierre-Boucher : deux fois plus d’enfants pourront y être soignés

Jadis à l’étroit à l’intérieur de l’hôpital Pierre-Boucher (HPB), l’équipe de la nouvelle unité en soins pédiatriques s’habitue depuis quelques semaines à ses locaux tout neufs qui permettront de soigner deux fois plus d’enfants du grand Longueuil et de la Montérégie qu’auparavant.

En compagnie de différents partenaires, Le Courrier du Sud a été invité à visiter le nouveau complexe modulaire de 1550 mètres carrés qui accueille l’unité de médecine de jour ainsi que des services ambulatoires spécialisés de pédiatrie. Connecté à l’hôpital Pierre-Boucher, il abrite 19 salles d’examens, trois salles de consultations et d’entrevues, un satellite de réadaptation pédiatrique et trois bureaux pour le personnel clinique.

Auparavant, HPB ne disposait que d’entre 6 et 10 salles d’examens selon les journées.

Plus d’espace

Conseillère cadre à la direction des programmes jeunesse et des activités de la santé publique, Jeanne Pigeon Turenne ne tarie pas d’éloges pour les nouvelles installations à la fois plus pratiques, lumineuses et accueillantes. «Une banquette multiniveaux sera installée afin de permettre aux enfants de lire en hauteur ou de se cacher dans un coin», indique-t-elle dans la salle d’attente.

L’unité de médecine de jour pédiatrique est composée de dix cubicules de traitement, dont deux à pression négative équipés de sas. «On vient de vivre une pandémie, donc on a pensé à rajouter ces deux pièces afin de répondre aux normes de prévention et de contrôle des infections», indique Mme Pigeon Turenne.

À l’intérieur de l’une des salles d’examens, notre guide vante la table d’examen motorisée. «Notre clientèle à besoins particuliers n’a pas toujours envie de se coucher sur la table d’examen. On a même des Bean Bag pour s’asseoir et pour faire une partie de l’évaluation. Les contributions [d’Enfants Soleil et de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher] nous aident à acquérir des lampes d’examen, des systèmes muraux intégrés qui nous permettent d’examiner les yeux, les oreilles, de prendre les signes vitaux», explique-t-elle.

Mais au-delà des nouveaux équipements, l’espace à la disposition à la fois du personnel soignant et des patients fait toute la différence, estime Mme Pigeon Turenne. Une salle d’exercices de style parcours a même été aménagée afin de permettre aux enfants de «lâcher leur fou» pour reprendre une expression populaire.

Plus de services

Ce virage pédiatrique représente un grand changement pour le centre hospitalier, qui recevait jusqu’à tout récemment peu d’enfants. «Grâce à ces nouvelles installations, l’Hôpital Pierre-Boucher pourra recevoir jusqu’à 40 000 enfants par année», indique Mme Pigeon Turenne.

Depuis 2021, le Centre régional spécialisé pédiatrique (CRSP) de l’Hôpital Pierre-Boucher regroupe une clinique de néonatalogie, de suivi postnatal, de pédiatrie générale, de physiatrie pédiatrique, de suivi neurodéveloppemental des nouveau-nés à risque, de développement pour enfants à besoins particuliers, de même que la clinique Tic Tac Toc, surspécialisée en pédiatrie du développement. Dix pédiatres composent l’équipe de pédiatrie.

Dons historiques

La concrétisation de ce projet ambitieux a été rendue possible grâce à des contributions exceptionnelles, dont un investissement de 1 M$ sur deux ans d’Enfant Soleil (en collaboration avec le MSSS) et un apport de 1,5 M$ de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.

«Ce projet représente une avancée majeure pour la pédiatrie à l’Hôpital Pierre-Boucher, et ce au bénéfice de toute la région», de déclarer Bruno Petrucci, président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Est au début de la visite.

Président-directeur général d’Enfant Soleil, Jonathan Gendron a ajouté que c’était un honneur de contribuer à cet important projet qui permettra à plus d’enfants d’avoir accès aux meilleurs soins, près de chez eux, en Montérégie.