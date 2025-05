Forte baisse des vols de véhicules à Boucherville

Les vols de véhicules ont nettement reculé en 2024 à Boucherville, toutefois, les infractions liées à la conduite automobile sont, elles, en hausse.

Après avoir connu un sommet en 2023 avec 217 vols de véhicules, le nombre de cas est tombé à 126 en 2024, soit une baisse marquée de 41,9% en un an.

Le recul survient après avoir constaté plusieurs années de hausses. Selon le rapport annuel du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), 71 vols avaient été recensés en 2019, 50 en 2020, 76 en 2021, puis 139 en 2022 avant d’atteindre un pic de 217 en 2023.

Sur une période de cinq ans, cela représente une hausse globale de 13,9%.

Hausse de la criminalité routière

Le rapport 2024 révèle une montée des infractions liées à la circulation à Boucherville, passant de 135 en 2023 à 157 en 2024, une hausse de 16,3 %. Ces infractions concernent notamment les conduites dangereuses, les poursuites policières, les fuites, la conduite avec les capacités affaiblies, ainsi que les délits de fuite.

Les poursuites et fuites ont explosé, avec 13 cas signalés en 2024 contre seulement deux l’année précédente, soit une hausse spectaculaire de 550%.

La conduite dangereuse est aussi en progression, passant de cinq à sept arrestations (plus de 40 %). Les arrestations pour capacités affaiblies, quant à elles, sont passées de 38 à 47, soit une augmentation de 23,7 %.

Les délits de fuite, eux, sont demeurés stables, avec 89 cas enregistrés en 2023 comme en 2024.

Légère hausse des accidents

Du côté des collisions routières, le SPAL rapporte 195 accidents survenus sur les routes de Boucherville en 2024, contre 188 en 2023 (plus de 3,7 %). Deux accidents mortels ont été recensés (un seul en 2023), ainsi que trois collisions ayant causé des blessures graves (deux en 2023). On compte également 52 blessés légers, une légère baisse par rapport aux 57 cas de 2023. Sept cyclistes sont parmi les blessés (huit en 2023) et dix piétons (aucun en 2023).

Recul dans l’agglo

Grâce à des efforts soutenus et au déploiement de projets stratégiques au SPAL, les vols de véhicules ont reculé de 36,7 % en un an sur tout le territoire de l’agglomération de Longueuil. Ces opérations ont visé directement les réseaux criminels actifs dans la région, aboutissant à de nombreuses perquisitions et arrestations.

Du côté de la sécurité routière, le nombre total de collisions dans l’agglomération est en baisse en 2024, mais le nombre de collisions mortelles, notamment parmi les usagers vulnérables, demeure préoccupant. Sept personnes ont perdu la vie à la suite d’une collision sur les routes de l’agglo en 2024, soit 3 piétons, 2 motocyclistes, un cycliste et un automobiliste.

Le SPAL réaffirme que l’amélioration du bilan routier reste une priorité organisationnelle, justifiant la poursuite d’interventions soutenues sur l’ensemble du réseau routier.