Sainte-Julie: une nouvelle ère pour L’Envolée et une vitrine technologique prometteuse

Une pelletée de terre officielle hors de l’ordinaire avait lieu le 5 mai sur la montée Sainte-Julie. Elle permettra dans un premier temps à l’organisme L’Envolée d’offrir plus de services aux citoyens vulnérables, sans compter que le nouveau bâtiment sera construit à l’aide de murs préfabriqués isolés en béton de chanvre, une première que l’on dit prometteuse dans le secteur de la construction commerciale au Québec.



Forte de l’implication de plus de 100 bénévoles, L’Envolée centre d’action bénévole aide à briser l’isolement, favoriser l’entraide et joue un rôle central dans le maintien d’un filet social essentiel au bien-être collectif à Sainte-Julie.



«La construction du nouveau centre marque un tournant important pour notre communauté. Grâce à des locaux plus fonctionnels et accueillants, L’Envolée pourra bonifier ses services essentiels et mieux répondre aux besoins grandissants des citoyens de Sainte-Julie», a rappelé à cette occasion le maire, Mario Lemay.



Grâce à ce projet de 3 M$, l’équipe aura notamment accès à une cuisine plus spacieuse et mieux adaptée qui permettra de bonifier l’offre de services en maintien à domicile. Éventuellement, des plats cuisinés à prix modiques seront offerts à la population avec un petit local ayant pignon sur rue. Ces revenus additionnels permettront de financer les nouveaux services à la communauté, en plus d’embaucher le personnel supplémentaire nécessaire.



Une vitrine pour un Québec vert





Le nouveau bâtiment sera entièrement construit à l’aide de murs préfabriqués isolés en béton de chanvre, un projet novateur rendu possible grâce à la collaboration de la Société québécoise des plantes industrielles (SQDPI) et de WallUp, une usine européenne spécialisée dans la fabrication de panneaux préfabriqués en béton de chanvre.



«Une construction comme celle que nous allons faire avec L’Envolée peut réduire jusqu’à 25% ses émissions de gaz à effet de serre», a expliqué Caroline Coulombe, directrice de la SQDPI, en ajoutant que ce produit est compostable et recyclable. Ses propriétés isolantes permettent jusqu’à 20% d’économies d’énergie, «donc moins de chauffage, moins climatisation, c’est énorme», a-t-elle souligné.



«La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd’hui, c’est pour avoir enfin une vitrine technologie pour permettre à la Régie du bâtiment d’homologuer notre produit. […] Ça va nous aider à avoir enfin l’homologation qui va nous permettre de construire le Québec vert et d’une façon vraiment écologique», a-t-elle conclu.