Agrandissement de 30 M$ à l’école le Carrefour à Varennes

L’agrandissement de l’école secondaire le Carrefour à Varennes a nécessité des travaux totalisant 30 M$ et son inauguration officielle a eu lieu le 5 mai devant plusieurs digitaires, dont la ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy.



La directrice de l’école, Caroline Vermette, a souligné que l’agrandissement de l’établissement scolaire a permis d’augmenter sa superficie de 3 940 m² afin d’accueillir 377 élèves de plus. Cet ajout d’espace comprend un nouveau gymnase double avec des gradins en partie supérieure, douze locaux de classe, deux locaux de classe d’arts, un laboratoire informatique ainsi qu’un carrefour d’apprentissage bonifié.



«La conception d’espaces collaboratifs, le nouveau carrefour d’apprentissage, abondamment fenestré et la cour intérieure offrent la possibilité de diversifier les lieux d’apprentissage et favorisent une multitude d’activités mettant de l’avant les échanges et la collaboration», a précisé Mme Vermette.