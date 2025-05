Tarifs: un nouvel appui pour les entreprises locales

La MRC de Marguerite-D’Youville a annoncé le lancement du Réseau Tarifs, une nouvelle initiative pour accompagner les entreprises du territoire dans la gestion des défis liés aux tarifs douaniers.



Ce soutien conçu par le Service de développement économique de la MRC s’adresse principalement aux entreprises comptant 20 employés et plus. Elles auront dorénavant accès à des rencontres personnalisées directement dans leurs bureaux, en compagnie de partenaires tels que Services Québec, Expansion PME, Exportation et développement Canada et Investissement Québec.



Ces rencontres permettront de présenter l’éventail des programmes et services disponibles en lien avec les besoins concrets de ces entreprises, de manière à simplifier et accélérer ces démarches.



«Notre tissu économique repose en grande partie sur le dynamisme de nos PME, et il est essentiel de leur donner les moyens de s’adapter et de rester compétitives», a mentionné par voie de communiqué le préfet de la MRC, Daniel Plouffe.



Les entreprises intéressées peuvent convenir d’une visite au 450 583-3303 et, pour en savoir plus sur les programmes et mesures mises en place à leur intention, il suffit de consulter le site : https://margueritedyouville.ca/services/developpement-economique/tarifs-douaniers-soutien-disponibles-pour-les-entreprises