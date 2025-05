Octroi du contrat pour la plage urbaine à Varennes

Lors de l’assemblée publique du 5 mai, la Ville de Varennes a procédé à l’octroi du contrat pour la construction de la plage urbaine dans le parc de la Commune.



Le conseil municipal a accordé un contrat de 897 954,74$ incluant 10% d’imprévus et les taxes à l’entreprise Les Constructions H2D inc. pour la conception et la construction d’une plage urbaine.



Le maire Martin Damphousse a précisé qu’elle sera située entre la passerelle de bois et la piste de pumptrack, qui sera alors relocalisée. Cette plage urbaine ne donnera pas accès au fleuve puisqu’il y a des zones protégées et c’est donc interdit. De tels espaces de détente sur le sable existent déjà à Contrecœur, Sorel-Tracy et Repentigny.