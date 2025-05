De nouveaux investisseurs pour Pélican

Tout indique que l’usine Pélican du boulevard Gérard-Cadieux et le centre logistique à Varennes pourront poursuivre leurs activités après qu’un juge de la Cour supérieure ait autorisé une offre de reprise des activités par un nouveau consortium.



Selon La Presse, ce consortium se compose du promoteur immobilier Groupe Mach et d’anciens gestionnaires de Pélican, dont celui qui occupait le poste de pdg, Danick Lavoie.



Plus de 230 repreneurs potentiels auraient été approchés pour relancer l’entreprise, qui ont résulté en seulement quatre offres.



« Tout le bruit entourant les droits de douane a refroidi les ardeurs de certains acheteurs », a commenté Martin Franco, de la firme qui s’occupe des procédures, FTI Consulting, devant la Cour supérieure du Québec. Les deux tiers des produits fabriqués par Pélican trouvent preneurs sur le marché américain.



Selon l’information publiée, la quasi-totalité des employés de Pélican, dont ceux de l’usine de Salaberry-de-Valleyfield et du centre de logistique à Varennes, demeurera en poste.



Pélican témoignait des créances des 181 M$ au moment de déposer le bilan. Parmi ses créanciers, on note certaines entreprises de Salaberry-de-Valleyfield et de la Rive-Sud. Mais on ignore si ceux-ci pourront récupérer leurs dûs.