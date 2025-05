Sécurité sur Lionel-Boulet à Varennes: un « nombre grandissant de plaintes citoyennes »

La sécurité aux abords du boulevard Lionel-Boulet, tant pour les conducteurs de véhicules que les passants, a fait l’objet de plusieurs plaintes auprès de la Ville de Varennes. Celle-ci a fait une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) afin de réaliser une analyse de la configuration de cette artère de juridiction provinciale.



Lors de l’assemblée publique du 5 mai, le conseil a fait une telle requête au MTMD, tout en lui demandant d’identifier des mesures d’atténuation concrètes, incluant une éventuelle réduction de la vitesse, l’ajout d’aménagements sécuritaires et une révision de la configuration des accès, entre le chemin de l’Énergie et le viaduc de l’autoroute 30.



La Ville a fait notamment valoir l’implantation récente d’une garderie au 1625, boulevard Lionel-Boulet et d’une clinique médicale au 1471 «qui viennent accentuer les enjeux de sécurité et de fluidité dans ce secteur à fort achalandage».



Le conseil a demandé de prendre en compte dans ce dossier «la complexité de circulation, la multiplication des accès de développement immobilier et institutionnel récents ainsi que le nombre grandissant de plaintes citoyennes».



Rappelons dans ce dossier que la route 229, sur laquelle se trouve le boulevard Lionel-Boulet, est de juridiction provinciale et le nombre d’entreprises à cet endroit à Varennes a connu une hausse importante à la suite de la construction d’une bretelle d’accès à l’autoroute 30 en 2016.