Vandalisme à Sainte-Julie: des déchets inflammables jetés en milieu protégé

Des déchets ont été abandonnés en bordure du stationnement P2 au parc des Étangs-Antoine-Charlebois, dont des produits inflammables, provoquant plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux.



«En plus d’être nocifs pour la faune et la flore, des produits inflammables se trouvaient dans le lot, tels que de l’acétone et de l’essence. On pouvait également trouver de l’asphalte, de la colle à mortier, des canettes, des meubles, etc.» a indiqué la Ville de Sainte-Julie sur sa page Facebook.



«Ce geste est considéré comme un acte de vandalisme et un grand manque de civisme», a ajouté la Municipalité, avant de préciser que le parc des Étangs-Antoine-Charlebois n’est pas un dépotoir, mais plutôt un milieu naturel protégé.



«Si vous êtes témoin d’un acte de vandalisme, communiquez immédiatement avec la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent au 450 536-3333», a rappelé la Ville.