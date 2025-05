Campagne pour une consommation responsable de l’eau potable

La Régie intermunicipale d’eau potable Varennes, Sainte-Julie Saint-Amable, relance sa campagne Évitons d’être à 0, Économisons l’eau!



L’initiative déployée par les trois villes durant les mois de mai et juin vise à réduire les pics de consommation estivaux et à encourager l’adoption d’habitudes écoresponsables tout au long de la belle saison.



Il est à noter cette année que le carton rappelant la réglementation sur l’utilisation de l’eau potable ne sera pas envoyé par la poste. Il est disponible sur les sites Internet des trois municipalités ou directement au comptoir des hôtels de ville.



«Par des gestes simples, comme limiter l’arrosage ou éviter le gaspillage, nous contribuons à protéger cette ressource précieuse pour les générations futures», a souligné le maire de Varennes, Martin Damphousse.



«En adoptant des comportements responsables dès maintenant, nous assurons un avenir plus durable pour notre collectivité. La campagne Évitons d’être à 0, Économisons l’eau! est une belle occasion de rappeler que l’action de chacun fait une réelle différence», a mentionné pour sa part le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.