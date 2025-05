Attention : le radar de retour sur l’A-20 à Sainte-Julie

Tout comme l’an dernier, le chantier d’aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 20 en direction est, entre Sainte-Julie et Beloeil, pourra faire l’objet d’une surveillance par radar photo mobile.



Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a constaté qu’en dehors des heures de pointe, certains usagers ne respectaient pas la limite de vitesse de 80 km/h dans la zone de chantier.



Le MTMD a rappelé que, lorsqu’une infraction est décelée par un radar photo, aucun point d’inaptitude n’est porté au dossier du propriétaire du véhicule, mais le montant de l’amende est doublé quand l’infraction est commise dans une zone de travaux routiers.



Soulignons à ce sujet que les radars installés dans les zones de chantier sont parmi ceux qui émettent le plus de contraventions. Les données du ministère de la Justice indiquent que près de 50 000 conducteurs ont été mis à l’amende en septembre 2024, pour un total avoisinant les 12 M$.



Quatre appareils radars photos installés dans la région métropolitaine représentent la moitié des contraventions durant ce mois. La deuxième place appartient au radar mobile mis en place sur le chantier de l’autoroute 20 à Sainte-Julie, qui a rapporté 1,6 M$ dans cette zone.



Quelques kilomètres plus loin, au chantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, les automobilistes doivent être particulièrement prudents, car la vitesse a été réduite à 50 km/h. L’appareil en direction sud a produit 1,1 M$ en amendes, et celui en direction nord, 800 000$.