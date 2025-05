Sondage à Varennes: satisfaits de leur qualité de vie à 98%

Un sondage a été mené en mars auprès des Varennois par la firme Léger et les résultats dénotent une grande satisfaction des citoyens à l’égard du milieu de vie, de la qualité des services municipaux, de la gestion de la Ville et des élus.



Selon ce sondage, on remarque notamment que 97% des citoyens recommanderaient à leurs amis de vivre à Varennes; 96% des gens disent se sentir en sécurité dans leur voisinage; 96% expriment un haut niveau de satisfaction à l’égard des services municipaux.



On note également que 94% des Varennois s’estiment totalement satisfaits du travail de leur maire et 84% de leurs conseillers municipaux. Aussi, 82% des répondants considèrent leur compte de taxes très acceptable en fonction des services reçus.



Les données ont été collectées du 17 au 31 mars auprès de 842 résidents âgés de 18 ans et plus. Selon la firme Léger, ces données recueillies sont supérieures à la moyenne des villes comparables à l’échelle de la province.



«Au fil des années, des investissements importants ont été consentis dans les secteurs de la culture, de l’environnement, de la sécurité, des parcs et des espaces publics en plus du développement des zones commerciales qui a fait augmenter le nombre d’emplois et notre richesse collective», a commenté le maire, Martin Damphousse, en marge de ce sondage.



Rappelons qu’en 2019, Varennes s’est hissée au sommet des 50 villes du Québec où les citoyens se disent les plus heureux, selon un sondage Léger à l’échelle de la province.