Première édition du Festival des bières à Varennes

Il se brasse beaucoup d’affaires à Varennes, alors il va un peu de soi que la ville accueille la première édition du Festival des bières, présenté par Zone Bières, avec 16 exposants des domaines brassicole et gourmand, de l’animation et un spectacle pour lever bien haut notre verre.



«Je suis emballé de voir naître cette première édition du Festival des bières de Varennes. C’est une idée que je chéris depuis longtemps, et la voir prendre vie, ici même chez nous, c’est franchement exaltant!», a lancé Simon Demers, copropriétaire de Zone Bières.



«Ce qui me rend le plus fier, c’est de pouvoir rassembler autant d’acteurs locaux – brasseurs, artisans, entreprises – pour célébrer la richesse de ce qu’on a à offrir. Dans le contexte actuel, où encourager local est plus important que jamais, je crois sincèrement que ce genre d’événement peut faire une vraie différence.»



L’événement se tiendra le samedi 7 juin au Polydôme de Varennes de 11h à 22h. Sur place, 16 exposants passionnés feront découvrir le meilleur du terroir brassicole et gourmand, dont 10 microbrasseries, un vignoble, une cidrerie, un kiosque de sauces piquantes et trois kiosques alimentaires.



«On va se le dire : c’est bien l’fun boire de la bière, encore plus quand on a le ventre plein! Au lieu d’y aller avec des foodtrucks, on trouvait important de mettre de l’avant nos entreprises d’ici. Vous retrouverez donc trois commerces de Varennes pour vous rassasiez durant toute la journée, soit Boucherie Brunelle, Épicerie Pivot et La Méchante Virée Resto Pub», a précisé Simon Demers.



Il a souligné que les billets sont disponibles dès maintenant chez Zone Bières en prévente à un coût de 20$, ou 25$ à l’entrée le jour même. Il inclut l’accès au site et un verre officiel du festival.



L’organisateur a ajouté que d’autres activités festives attendent les visiteurs, dont entre autres un concours de sauces piquantes organisé par Sauces MTHell; une zone familiale avec maquillage inclus; un kiosque sans alcool pour tous les goûts; et une station de remplissage d’eau afin de rester bien hydratés.



L’animation sera assurée par la Varennoise l’autrice-compositrice et fantaisiste Andy St-Louis, alors que la journée se terminera avec un spectacle de Mégane Lebel, une passionnée de la musique country qui a fait partie de la douzième saison de The Voice France.