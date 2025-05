Noémie Rouillard du BQ se dit fière de sa campagne

«Je suis fière de la campagne que nous avons menée», a lancé la candidate du Bloc québécois au terme de la campagne électorale qui a vu la circonscription de Mont-Saint-Bruno–L’Acadie passer du bleu au rouge.



Quelques semaines avant le déclenchement des élections, les chances étaient bonnes pour la jeune candidate bloquiste de l’emporter et de succéder au député sortant Stéphane Bergeron, mais la venue de Mark Carney à la tête des libéraux a changé la donne à travers le pays et même dans la circonscription.



«La démocratie a parlé et les électeurs de Mont-Saint-Bruno–L’Acadie ont fait le choix qu’ils croient le meilleur dans les circonstances. Durant la campagne, je me suis battue pour un Québec plus juste, plus vert et plus inclusif, capable d’offrir un avenir meilleur et plein d’espoir à l’ensemble de la population», a mentionné l’avocate en pratique privée, spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse.



«Nous avons appelé des milliers de personnes, cogné à tout autant de portes, par tous les temps. J’ai rencontré des entrepreneurs novateurs, des artistes passionnés, des travailleurs courageux, des aînés et des jeunes intéressés et soucieux de l’avenir du Québec. Et j’ai pu compter sur des bénévoles en or, merci!», a précisé la militante.



«Malheureusement, les enjeux de cette élection dépassent largement nos frontières. La peur générée par les menaces américaines, celles-ci souvent instrumentalisées, ont sans aucun doute quelque chose à voir avec le résultat électoral qu’on connaît. Que plusieurs circonscriptions bloquistes des couronnes de Montréal passent soudainement au rouge malgré le bilan peu positif pour le Québec du gouvernement libéral depuis 2015, témoigne de la singularité de cette élection.»



«J’en profite pour féliciter monsieur Ntumba pour sa victoire. Pour ma part, je compte poursuivre mon implication sociale et politique avec la même vigueur, la même détermination», a conclu Noémie Rouillard.