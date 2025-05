Gravité récolte 10 prix aux Grands prix des hebdos

L’équipe de Gravité a été honorée à 10 reprises lors de la 76e édition des Grands prix des hebdos le 30 avril à Québec.



Notamment, la rédaction de Gravité Média a remporté quatre prix pour des reportages.



La chef régionale de contenu Ali Dostie a obtenu deux 2es places; dans la catégorie Arts, culture et vie communautaire, pour son texte «Kahnawake théâtre du premier film tourné au Québec», et dans la catégorie Environnement pour son texte «Inondations et fortes pluies : villes résilientes aux intempéries». Le premier traite de Danse indienne, un film muet réalisé en 1898 et filmé à Kahnawake qui serait la première œuvre tournée au Québec, ou à tout le moins la plus ancienne qui ait été retrouvée. Le second présente cinq initiatives sur la Rive-Sud pour se préparer aux catastrophes naturelles plus fréquentes, comme la tempête Debby en 2024. Ces deux reportages ont été diffusés dans les cinq médias de Gravité.



Pour sa part, le journaliste Michel Hersir a brillé avec une 1re place dans la catégorie Affaires municipales. Son reportage primé, «Un dépanneur à bout de souffle», paru dans le Courrier du Sud, raconte le désarroi d’une famille propriétaire d’un dépanneur à Longueuil qui a vu son chiffre d’affaires baisser depuis l’aménagement d’une piste cyclable controversée.



La chef de contenu du Soleil de Châteauguay, Valérie Lessard, a quant à elle remporté la 3e place dans la catégorie Éducation pour son reportage «Francisation : des services réduits pour les adultes en milieu scolaire» paru dans le Courrier du Sud.

.

Publicités et ventes



Le travail de l’équipe du studio a été récompensé à trois reprises.

Dans la catégorie Meilleure publicité numérique, Gravité Média a obtenu la 1re place, pour sa publicité animée destinée à l’entreprise Habitation Double V réalisée par Dominic Préfontaine dans leCourrier du Sud., ainsi que la 3e place, pour la publicité animée d’Ameublement Machabée dans le Soleil de Châteauguay.



Dans la catégorie Meilleure publicité imprimée, la publicité Ça saute aux yeux pour le Centre de vision Delson parue dans Le Reflet a remporté la 2e place.



Du côté des ventes, la conseillère en stratégie marketing Marie-Claude Boyer a obtenu la 2e place dans la catégorie Conseiller publicitaire de l’année.

Stratégie numérique



Gravité Média s’est également démarqué dans la catégorie Stratégie numérique avec deux prix sur une possibilité de trois.



La stratégie de couverture des Régates de Valleyfield en 2024 au Journal Saint-François a été récompensée par une 2e place. L’été dernier, une section spéciale sur le site web du Saint-François a été créée, des entrevues avec les pilotes ont été diffusées sur la chaîne Youtube de Ma vie ma région, des vox pop et vidéos d’ambiance ont animé les réseaux sociaux de Ma vie ma région (Facebook, Instagram, Tik Tok), un cahier spécial papier et numérique contenant l’information à savoir avant l’événement a été publié, et bien plus.



Le balado d’actualité de Gravité Média Ceci n’est pas une revue de presse a quant à lui obtenu la 3e place. Chaque semaine, Valérie Lessard et Audrey Leduc-Brodeur font un tour d’horizon de l’actualité locale et reçoivent des invités pour décrypter les sujets de l’heure.



Cette 76e édition des Grands prix des hebdos d’Hebdos Québec a récompensé le journalisme, la photographie, la publicité et la création graphique dans près d’une vingtaine de catégories. À nouveau, le jury était présidé par Kathleen Lévesque, professeure l’École des médias de l’UQAM.