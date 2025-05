Varennes et Sainte-Julie remercient leurs bénévoles

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2025 qui se poursuit jusqu’au 3 mai, les Villes de Sainte-Julie et Varennes ont salué l’apport essentiel de ces personnes au mieux-être de leurs collectivités respectives.



«À Sainte-Julie, nous avons la chance de pouvoir compter sur des centaines de bénévoles, impliqués dans notre communauté, chacun à leur façon. Que ce soit auprès de nos organismes communautaires, sportifs ou culturels, ils permettent de faire de Sainte-Julie une ville active, dynamique et dévouée à ses citoyens. Nous profitons de la Semaine de l’action bénévole pour leur dire merci!», est-il écrit sur la page Facebook de la Ville.



De son côté, Varennes a fait part de ce message : «À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole 2025, nous tenons à saluer l’implication précieuse des bénévoles qui illuminent notre communauté par leur engagement. Que ce soit dans les organismes, lors d’événements ou au sein de nos services, leur générosité, leur bienveillance et leur dévouement font rayonner Varennes jour après jour. Merci à toutes celles et ceux qui choisissent de donner de leur temps pour le bien commun. Votre lumière inspire et réchauffe tout autour de vous.»



La Ville a de plus rappelé qu’il y a un portail spécial à leur intention (https://benevole.ville.varennes.qc.ca) qui permet de découvrir les opportunités de bénévolat à Varennes en trouvant facilement des organismes correspondant à leurs intérêts, leurs compétences et leurs disponibilités.