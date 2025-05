Un arbre tombe sur un véhicule : plusieurs incidents du genre en soirée le 29 avril

Les pompiers ont été occupés durant la soirée du 29 avril, alors qu’un orage violent a frappé la région, en particulier l’est de Longueuil, Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville. Parmi les incidents, un arbre est tombé sur un véhicule de la rue Martin, à Longueuil.

Au Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL), on assure toutefois que l’incident a été mineur et que d’autres événements du genre sont survenus entre 19h et 20h en particulier.

En tout, une cinquantaine d’appels ont été reçus en lien avec l’orage.

Le SSIAL indique que l’ensemble des appels reliés aux conditions météorologiques ont été couverts jusqu’à 22h.

En matinée, le 30 avril, près de 3300 adresses sur le territoire étaient privées d’électricité, dont une majorité à Boucherville, près des boul. Industriel et de Mortagne.