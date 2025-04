Pont-tunnel : fermeture dans une direction cette fin de semaine

Afin de transférer les voies en direction de Montréal dans le tube rénové du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, le pont-tunnel sera fermé en direction de Montréal toute la fin de semaine prochaine, du 2 au 5 mai. À cette entrave s’ajoute une fermeture en direction de la Rive-Sud durant les nuits de vendredi et de samedi.

De vendredi 23h à lundi 5h, l’autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel) sera fermée entre la sortie n°90 – Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie / USA, Varennes, et l’entrée en provenance de la rue Hochelaga.

De plus, l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel) entre la sortie n° 4 – Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier et l’entrée en provenance de l’île Charron, sera fermée de vendredi 23 h à samedi 8 h et de samedi 23 h à dimanche 9 h.

Circulation dans le tube rénové

Dès le 5 mai, tous les usagers rouleront dans le tube rénové, où la hauteur libre a été réduite de 4,4 m à 4,3 m.

«L’île Charron sera à nouveau accessible par la sortie n° 1 – Île Charron dans les deux directions. Toutefois, la bretelle pour accéder à Montréal à partir de l’île Charron sera fermée jusqu’à la fin 2026», soutient le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Il invite aussi à la prudence car «la nouvelle configuration des voies nécessitera une période d’adaptation».