Des sourires pour la Fondation Véro & Louis

La campagne annuelle du Biscuit Sourire se déroule jusqu’au 4 mai et 42 restaurants Tim Hortons de la Rive-Sud y prennent part.



En achetant les biscuits aux brisures de chocolat recouverts de fondant rose et bleu représentant un sourire, les gens aident la Fondation Véro & Louis qui recevra la totalité de l’argent amassé par les succursales rive-sudoises participantes. Ces sommes permettront de soutenir directement la cause de l’hébergement adapté pour les adultes autistes de plus de 21 ans.



Plus d’une centaine de bénévoles de la Fondation mettront la main à la pâte lors de cette campagne puisqu’ils décoreront les biscuits dans les restaurants Tim Hortons partenaires de la Fondation.



Il y a une nouveauté cette année puisque des peluches en forme de Biscuit Sourire seront offertes en vente au prix de 5$ chacune. Pour chaque peluche vendue, un montant de 2$ sera remis à la Fondation.



On trouve des restaurants participants à Beloeil, Boucherville, Brossard, Greenfield Park, La Prairie, Longueuil, Saint-Amable, Saint-Bruno, Saint-Hubert et Varennes.