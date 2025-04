Sécurité routière dans l’agglomération : hausse de 186,7 % des poursuites

En 2024, les rues de l’agglomération de Longueuil ont été le théâtre de 86 poursuites policières, éclipsant largement les 56 courses-poursuites recensées en 2023 — une envolée fulgurante de 53,6%. Et le constat est encore plus frappant à long terme : en l’espace de cinq ans, le nombre de ces interventions à haute vitesse a explosé de 186,7 %, révélant une tendance inquiétante sur le territoire.

Comme l’a souligné Patrick Bélanger, directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) lors de la présentation du Rapport des activité 2024 le 23 avril, si les infractions criminelles reliées à la circulation sont en diminution en 2024, poursuivant ainsi une tendance générale à la baisse amorcée il y a déjà plusieurs années, le nombre de fuite continue de croître de façon inquiétante.

L’analyse des dossiers révèle la fuite, d’abord liée à la recrudescence des vols de véhicules, tend à devenir un réflexe de plus en plus courant lors d’interpellations, y compris pour de simples infractions au Code de la sécurité routière.

Comme l’indique Sylvain Stringer, directeur adjoint et responsable de la gendarmerie au SPAL, la très grande majorité de cas de fuite (82 %) est sans collision. «Mais ces comportements constituent néanmoins un enjeu en matière de sécurité publique sur nos routes.»

L’officier Stringer ajoute que des paramètres rigoureux sont en place concernant la sécurité du public et des policiers lors de poursuites et que certaines poursuites sont simplement arrêtées par mesure préventive.

Stringer vante les patrouilleurs de nuit qui interpellent de plus en plus de véhicules déclarés volés. Aussi, de plus en plus de propriétaires disposent d’un système de géolocalisation installé dans leur véhicule.

Collisions mortelles

Le nombre de collisions enregistrées dans l’agglomération de Longueuil a légèrement diminué en 2024, mais le nombre de collisions mortelles est demeuré plutôt élevé comparativement à la moyenne des dernières années. Sept personnes ont perdu la vie à la suite d’une collision sur les routes en 2024, soit 3 piétons, 2 motocyclistes, 1 cycliste et 1 automobiliste.

Le directeur Bélanger souligne que la sécurité des personnes vulnérables est encore une priorité organisationnelle en 2025. «Beaucoup de victimes sont des victimes vulnérables, c’est-à-dire des cyclistes ou des piétons. En 2024, 101 piétons ont été renversés et trois en sont décédés.»

Le nombre de victimes a également diminué en 2024 (-13%), principalement en ce qui a trait au nombre de victimes avec des blessures légères (-12%). Or, le nombre de victimes parmi les usagers vulnérables est resté égal à 2023, représentant ainsi 28% de l’ensemble des victimes d’une collision. Il s’agit d’une augmentation de près de 4 points de pourcentage comparativement à 2023.