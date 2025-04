Élections : une table ronde sur les enjeux sociaux et communautaires

Une trentaine de personnes ont pris part le 24 avril à une table ronde portant sur les enjeux sociaux et communautaires locaux avec plusieurs candidats dans les circonscriptions de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères et Mont-Saint-Bruno–L’Acadie.



L’invitation était lancée par la Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville, en collaboration avec le Centre de femmes Entre Ailes, le Groupe de partage pour hommes de la Montérégie et le JAG, un organisme LGBT+.



La trentaine de personnes réunies à la salle polyvalente de l’Espace des Bâtisseurs de Varennes représentaient plusieurs organismes locaux et plusieurs centaines de membres du domaine communautaire de la région.



Leurs préoccupations touchaient principalement au problème du logement sur le territoire, afin de voir comment les candidats et leurs partis peuvent aider à ce sujet. Des questions ont aussi été soulevées par rapport aux aides qui seront versées afin de venir en aide aux femmes en situation de vulnérabilité, aux hommes en situation de crise et aux membres de la communauté LGBT+.