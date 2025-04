Baisse de 36,7 % en 2024 : des filatures efficaces pour freiner les vols de véhicules

Les vols de véhicule dans l’agglomération de Longueuil ont connu une baisse de 36,7 % en 2024 comparativement à 2023 selon les données recueillies par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) qui se félicite de ces chiffres tout en donnant le crédit aux initiatives gouvernementales comme une meilleure surveillance du port de Montréal.

D’emblée, le directeur du SPAL Patrick Bélanger souligne que 2023 a été une année record concernant le nombre de vols de véhicules, pas seulement à Longueuil, avec 1538 vols, mais au Québec et au Canada tout entier.

En février 2024, le SPAL a participé au Sommet national sur le vol de véhicules organisé à Ottawa où des stratégies ont été décidées afin de contrer les réseaux derrière ce fléau. De nouvelles technologies de détection ont été fournies à l’Agence des services frontaliers du Canada et un resserrement a été effectué au port de Montréal car la très grande majorité des véhicules volés étaient destinés à l’exportation.

Filatures et perquisitions

Sur le plan local, le SPAL a mis sur pied trois opérations, DEBOUT, DRONE et DAMIER qui visaient directement les réseaux criminels actifs dans la région. Dans le cadre de l’opération DAMIER, 46 vols de véhicules effectués par 15 suspects âgés entre 17 et 25 ans ont été élucidés. Des opérations de filatures ont mené à quatre perquisitions et 29 véhicules volés ont été récupérés.

Le dossier sera bientôt déposé devant le Directeur des poursuites criminelles et pénales. Récemment, un juge a imposé une peine d’emprisonnement de dix ans à un voleur de voitures, un message clair lancé aux personnes intéressées à suivre cette voie, indique le SPAL.