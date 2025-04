Crimes sexuels en hausse : l’effet #metoo se fait toujours sentir

Tableau des crimes sexuels 2019-2024

Avec 562 crimes sexuels répertoriés sur le territoire de l’agglomération de Longueuil en 2024 contre 434 en 2019, une augmentation de 13,2%, le directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), Patrick Bélanger, est d’avis que l’effet #metoo qui incite et encourage de plus en plus de femmes à dénoncer leurs agresseurs se fait toujours sentir.

Pour une seconde année consécutive, les crimes contre la personne sont en diminution dans l’agglomération de Longueuil en 2024. Mais cette diminution ne touche pas les crimes sexuels qui sont passés de 528 en 2023 à 562 en 2024, une hausse de 6,4%.

«Le mouvement #metoo est une date phare au niveau des interventions policières concernant les crimes à caractère sexuel», note le directeur Bélanger lors de la publication du Rapport des activités 2024 le 23 avril.

Outre le travail de ses policiers, le directeur du SPAL vante plusieurs initiatives prises à l’échelle provinciale notamment par le Directeur des poursuites criminelles et pénales. «Il y a maintenant des procureurs de la Couronne et des tribunaux spécialisés en matière de crimes sexuels. Cela rassure les victimes, les soutient davantage et les aide à porter plainte, à dénoncer leurs agresseurs», allègue M. Bélanger.

C’est à Longueuil qu’on enregistre le plus grand nombre de crimes sexuels avec 473, une hausse de 9,5% comparativement à 2023 (432). On note une hausse de 46,2% de ce type de crime à Saint-Bruno-de-Montarville, le nombre étant passé de 13 à 19.