Bilan 2024 de DEL : combattre l’instabilité économique par de nouvelles stratégies d’affaires

Malgré une conjoncture économique instable, Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) dresse un bilan 2024 jugé remarquable : 451 M$ investis sur le territoire et 1516 emplois créés ou maintenus. Ces résultats, presque deux fois supérieurs à ceux d’avant la pandémie, témoignent selon DEL de l’efficacité de l’accompagnement offert aux entreprises locales.

Parmi les faits saillants, mentionnons les 1065 entreprises accompagnées, 29 M$ accordés en financement ou aide financière externe, 50 M$ de retombées économiques générées grâce à l’intervention de DEL, 6 entreprises attirées ou retenues sur le territoire et un taux de satisfaction de 93 % pour les services de DEL.

Instabilité

En introduction du Rapport d’activités 2024, la présidente du conseil d’administration de DEL Karine Pomerleau et la directrice générale Julie Ethier admettent que la dernière année n’a pas été des plus stables pour les entrepreneurs de la région. «Les conflits mondiaux et les incertitudes associées aux politiques américaines ont plongé nos PME dans un climat de doute. À cela s’ajoute la chute de notre dollar canadien, rendant les importations de nos PME plus coûteuses», soulignent-elles.

Ces incertitudes se sont traduites par une diminution de près de 50 % des investissements comparativement à l’année précédente.

Les 3150 entreprises manufacturières, technologiques et industrielles sur le territoires emploient 69 213 travailleurs. Une part de 26 % de ces entreprises sont issues exclusivement du secteur manufacturier, 19 % de ces entreprises sont exportatrices et 226 sont des filiales de sociétés étrangères.

Revoir les stratégies d’affaires

Malgré un recul des investissements, l’accompagnement de DEL est en forte demande, assurent les deux responsables. L’organisme a redoublé d’efforts pour les appuyer, notamment en les aidant à revoir leurs stratégies d’affaires face à des enjeux de plus en plus pressants.

«Depuis plusieurs années, DEL sensibilise les PME à la nécessité de miser sur le marché intérieur, d’accélérer leur virage numérique, de repenser leurs chaînes d’approvisionnement et de diversifier leurs débouchés. Aujourd’hui, ces recommandations prennent un caractère d’urgence», écrivent-elles.

Pour répondre à cette demande croissante, DEL a bonifié son offre en 2024, en approfondissant son soutien en matière de développement durable, d’exportation et de transformation numérique.

Québec spatial : un premier forum prometteur au DigifabQG

Parmi les nombreuses activités s’adressant aux entrepreneurs, il faut mentionner le 1er Forum Québec Spatial qui s’est tenu au DigifabQG, co-organisé par DEL, en partenariat avec Polytechnique Montréal et l’unité de recherche ASTROLITH. L’événement a réuni plus d’une centaine d’acteurs clés — experts, chercheurs, entrepreneurs et décideurs — autour d’un objectif commun : renforcer la place du Québec dans l’industrie spatiale.

En présence de l’astronaute David Saint-Jacques et de figures influentes du secteur, les échanges ont mis en lumière l’apport du Québec à l’innovation spatiale, porté notamment par sa zone d’innovation en aérospatiale. Ce rendez-vous marquant a favorisé de nouvelles synergies entre les milieux industriel, académique et gouvernemental, confirmant les ambitions du Québec de se positionner comme un acteur de premier plan sur la scène spatiale mondiale.

Perspectives

Face à un contexte économique instable, DEL mettra l’accent sur la diversification des marchés afin de réduire la dépendance au marché américain, tout en offrant un accompagnement personnalisé pour aider les PME à explorer de nouvelles avenues commerciales.

Le virage numérique reste une priorité, avec un soutien actif à l’adoption de technologies visant à accroître la productivité, l’innovation et la compétitivité des entreprises.

Par ailleurs, DEL souhaite renforcer ses liens avec la relève en stimulant l’intérêt pour les carrières scientifiques et technologiques, particulièrement dans le secteur manufacturier, pour répondre à la demande croissante de main-d’œuvre qualifiée.

Enfin, l’attractivité du territoire demeure au cœur des actions, avec la valorisation des espaces disponibles pour attirer de nouveaux investissements et positionner la région comme un pôle stratégique d’innovation et d’affaires.

«Être là, au bon moment, avec les bons outils, c’est ce qui fait toute la différence», soutient Mme Éthier.