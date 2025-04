La folle aventure d’un Varennois: 2 700 km à 71 ans pour la Maison Source Bleue

Le Varennois Réjean Moreau est membre du conseil d’administration et donateur de longue date de la Maison de soins palliatifs Source Bleue. Récemment, il a voulu faire un geste de plus pour ce centre – un tour de roue de plus en fait –, car il a entrepris à 71 ans le périple de parcourir les 2 700 km qui relient Londres, en Grande-Bretagne, à Naples, en Italie, en deux mois et d’amasser 10 000$ en cours de route.



«Pourquoi se lancer dans une aventure aussi folle? Parce que la vie c’est maintenant! Alors, joignons l’utile à l’agréable en la réalisant au profit des patients et de leurs proches. La vie nous offre, à eux comme pour nous, la gratitude de l’instant présent», a expliqué M. Moreau.



Il était un participant depuis de nombreuses années à la Marche Source Bleue, un événement qui réunit chaque année des centaines de marcheurs à travers les rues de Boucherville, mais cette année il a décidé d’y participer différemment.



Réjean Moreau a quitté Montréal pour Londres le 26 mars et il va rouler dans quatre différents pays au cours de ces deux mois, soit l’Angleterre, la France, la Suisse et l’Italie. Tout au long du parcours, les péripéties, les nouvelles, les anecdotes et les photos peuvent être suivies via un carnet de voyage sur sa page Facebook Vélo Solo Europe – Réjean Moreau.



17 000 m de dénivelé!



Kelly-Ann Perras, coordonnatrice aux communications et soutien aux donateurs à la Fondation Source Bleue a indiqué que les dons peuvent se faire de façon ludique, en expliquant par exemple que plusieurs personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux lui ont promis un don en échange de photos d’animaux croisés sur son parcours.



Les dons peuvent également se faire de plusieurs façons, soit par kilomètre parcouru; par étape complétée (50 étapes prévues); par mètre de dénivelé positif (17 000 m), ou par pays traversé, etc.



«J’aimerais dire un gros merci à tous ceux et celles qui ont donné ou qui vont donner à la Maison Source Bleue au profit de laquelle je fais cette activité. […] Le fait d’être encouragé par des dons pour cette superbe organisation, mon courant de motivation passe du 110 au 1 000 volts!» a confié celui dont la beauté des paysages lui coupe parfois le souffle et que, de temps à autres, «son harmonica lui sert d’éponges à émotions».



«Allez! N’hésitez pas à partager mes aventures ou le site de la Marche sur vos réseaux. Les appuis et les dons qui en résulteront, contribueront à garantir la pérennité et la gratuité de ce précieux service aux personnes en fin de vie», a conclu le grand bénévole.





Pour infos et dons : www.maisonsourcebleue.ca/marche-source-bleue