Incendie dans un garage du RTL : les services encore perturbés

Les perturbations vécues dans le service d’autobus à la suite d’un incendie déclaré dans un garage du Réseau de transport de Longueuil (RTL) se poursuivront ce vendredi. La réduction du nombre d’autobus disponibles force à annuler des départs sur plusieurs lignes.

Le RTL indique que les horaires seront ajustés selon la progression de la situation dans les applications Chrono, Transit et Google.

Les services seront maintenus selon l’horaire habituel sur les lignes scolaires intégrées (500 et 600), au RTL à la demande, ainsi que pour les services de taxi collectif et transport adapté.

«Les équipes du RTL demeurent pleinement mobilisées et travaillent sans relâche, 24 heures sur 24, afin d’inspecter, nettoyer et assainir plus d’une centaine d’autobus touchés, affirme le RTL. Ces interventions visent à remettre les véhicules en service dans les plus brefs délais, tout en assurant la sécurité des usagers et du personnel.»

Des inspections auront lieu ce 25 avril «pour évaluer l’intégrité de la structure du bâtiment». Des tests de qualité de l’air ont déjà été effectués.