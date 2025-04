Élections: Mark Carney de passage à Sainte-Julie

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, était de passage à Sainte-Julie le 22 avril en compagnie du candidat du Parti libéral du Canada dans la circonscription de Mont-Saint-Bruno–L’Acadie, Bienvenu-Olivier Ntumba, lors d’une visite à l’entreprise Novatech, un fabricant de portes d’entrée et de verres scellés.



Le passage de Mark Carney s’effectuait alors que l’écart en faveur de son candidat et la représentante du Bloc québécois, Noémie Rouillard, ne cesse de réduire depuis une dizaine de jours, selon les projections du site Québec 125. L’écart estimé entre les deux adversaires politiques à quelques jours du scrutin du 28 avril ne serait plus que de 4 points de pourcentage.



Lors de cette visite, l’accent a été mis sur le renforcement et la protection du secteur manufacturier canadien, quelques jours après que M. Carney eut présenté la section économique de la plateforme électorale des libéraux.



Selon le chef du parti, cette visite souligne le soutien du gouvernement aux principaux secteurs impactés par «la guerre commerciale que nous imposent les États-Unis» et elle démontrerait le soutien aux travailleurs de ce secteur dans Mont-Saint-Bruno-L’Acadie, au Québec et dans le reste du Canada.