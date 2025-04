On vise un record de 650 marcheurs pour la Marche Source Bleue

Avec ses 16 chambres, la Maison Source Bleue est l’une des plus grandes maisons de soins palliatifs au Québec et elle peut compter sur une équipe de 213 bénévoles, 67 employés et 8 médecins. Mais avant tout, c’est grâce au soutien des gens qu’elle peut prodiguer des soins et des services de fin de vie spécialisés.



Le dimanche 4 mai se tiendra la 16e édition de la Marche Source Bleue sous le thème Parce que la vie c’est maintenant et la Fondation espère atteindre un objectif financier de 300 000$.



Les porte-paroles de cette édition seront Colette Provencher, qui a pris part à la première pelletée de terre lors de l’inauguration de la Maison Source Bleue en 2011, et Chloée Deblois, animatrice, créatrice de contenu et autrice.



Les départs et arrivées s’effectueront sur le site de la Maison et deux parcours sont offerts, soit le 10 km (accueil à 9h) et le 5 km (accueil à 10h) dans les rues de Boucherville. Il est à noter qu’aucun stationnement n’est possible sur la rue de Montbrun, mais il y aura un service de navette gratuit desservi par le Réseau de transport de Longueuil.



Un don de 100$ par marcheur est demandé et il est possible de former son équipe. Pour les enfants et les moins de 18 ans, c’est gratuit. Les inscriptions et dons peuvent être effectués en ligne à www.maisonsourcebleue.ca/marche-source-bleue ou par téléphone au 450 641-3165.



«On veut battre notre record de marcheurs, soit 650 marcheurs, c’est l’objectif qu’on voudrait atteindre!», a lancé la porte-parole, Collette Provencher en rappelant que la Maison a pris soin de 3 300 patients jusqu’à présent.