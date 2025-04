La Ville de Varennes est en mode séries!

La Ville de Varennes a hissé un drapeau aux couleurs des Canadiens de Montréal et a souhaité bon succès au défenseur originaire de Varennes, Alexandre Carrier, qui a évolué dans l’Association de hockey mineur de Varennes.



Le fan numéro un du tricolore à la Ville est sans nul doute le maire de Varennes, Martin Damphousse, également frère de Vincent Damphousse qui a été le dernier capitaine des Canadiens de Montréal à soulever la Coupe Stanley.



Sur sa page Facebook, le maire a écrit un message que nous publions à notre tour. «Loin de me considérer journaliste sportif, j’ai par contre suffisamment de connaissances en hockey pour vous parler du joueur du Canadien, le Varennois, Alexandre Carrier, que j’ai eu le privilège d’entrainer.»



«Avant son arrivée à Montréal, il était moins connu des amateurs puisqu’il jouait dans l’ouest avec Nashville. Mais depuis cette fameuse transaction, l’une des meilleures des 20 dernières années selon moi, le Canadien est méconnaissable. Et Alexandre y est pour beaucoup!»



«Pourtant il n’est pas le plus grand, il n’est pas le plus gros, il n’est pas le plus costaud ni le plus rapide et finalement il ne possède pas le lancer le plus puissant, par contre, il est le plus intelligent! Le “IQ hockey” d’Alexandre Carrier est sa plus grande force.»



«Cela signifie qu’il a une excellente compréhension du jeu, il anticipe mieux que quiconque les actions de ses adversaires et coéquipiers et sait toujours où se positionner pour être très efficace. Cette intelligence de jeu lui permet de faire les meilleurs choix rapidement, que ce soit en attaque ou en défense. C’est une qualité essentielle et recherchée pour un défenseur dans la LNH.»



«De plus, il possède une vision périphérique hors du commun, ce qui lui permet de bien lire les situations. Ensuite, il est également très mobile et agile, ce qui lui permet de se déplacer facilement sur la glace et d’intercepter les passes adverses. Enfin, sa solide éthique de travail sans faille et son engagement défensif font de lui un joueur fiable pour son équipe.»



«Varennes est très fière de supporter son joueur étoile et gentilhomme, Alexandre Carrier, défenseur du Canadien de Montréal. Nous sommes derrière le CH et Varennes est en mode série!», a conclu son ancien entraîneur des rangs mineurs.