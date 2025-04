Des Hells Angels bruyants à l’Hôtel Impéria à Boucherville

La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) a suspendu pour 10 jours les permis de restaurant et de bar de l’Hôtel Impéria situé à Boucherville, en plus de lui infliger une sanction administrative pécuniaire de 1 000$ à la suite de nombreuses infractions, notamment pour avoir accueilli un party des Hells Angels qui a rassemblé près de 200 sympathisants, le 4 mars 2023.



L’avis de convocation de la RACJ contenait sept motifs, dont entre autres drogue ou autre substance désignée / vol et méfaits / sécurité publique; présence d’un groupe de motards criminalisés; ainsi que tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis (vin et bière).



En début d’audience, les parties ont informé le Tribunal qu’elles en sont venues à une entente. «Elles déposent une proposition conjointe par laquelle la titulaire admet la véracité de l’ensemble des faits allégués à l’avis de convocation», est-il mentionné dans le jugement.



Party des Hells



Des policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont observé dès septembre 2020 la présence de plusieurs individus reliés aux motards criminalisés sur les lieux.



Le 4 décembre 2021, les policiers ont appris que les Hells Angels avaient réservé une salle pour célébrer l’anniversaire des chapitres de Montréal et Sherbrooke le lendemain, et qu’environ 250 personnes étaient attendues pour l’occasion. Le directeur général de l’établissement a été rencontré par les policiers concernant l’événement qui devait avoir lieu le 5 décembre, est-il écrit dans l’analyse de la décision.



Le 4 mars 2023, environ 200 personnes prennent part à l’anniversaire des Hells Angels, chapitre South, dans une salle décorée aux couleurs du groupe de motards. «La majorité des participants affichent leurs couleurs d’appartenance à leur groupe respectif», est-il précisé.



D’autres incidents



Le SPAL est intervenu à l’hôtel situé sur le boulevard Montarville à plusieurs autres reprises, puisqu’en août 2021, «une cliente de l’établissement a dû être transportée par ambulance à la suite de difficultés respiratoires causées par un excès de consommation de stupéfiants». Aussi, le 11 mai 2021, «un enfant a été blessé lorsqu’une porte en verre s’est détachée de son cadre et s’est fracassée en tombant au sol».



Dans son jugement, le Tribunal a pris en considération l’engagement volontaire auquel souscrit la titulaire, notamment «son engagement à refuser l’accès à toute personne jugée indésirable et susceptible d’occasionner des problèmes de violence et particulièrement à toute personne identifiée à un gang de rue ou un groupe de motards criminalisés affichant des signes ou des vêtements distinctifs liés à des organisations criminelles».