Boucherville: des initiatives environnementales appelées à croître!

Jeunes et aînés ont conjugué leurs efforts afin de procéder à la plantation d’asclépiades, une plante cruciale pour la survie des papillons monarques. Ensuite, les jeunes ont enterré symboliquement un papier ensemencé entre autres de graines d’asclépiades, sur lequel était écrit une initiative environnementale personnelle qu’ils s’engagent à concrétiser.



Le vendredi 18 avril, des membres du Comité jeunesse et de la Commission des aînés de Boucherville ont procédé à la plantation d’asclépiades qui fournissent du nectar à de nombreuses espèces de pollinisateurs, dont les monarques.



D’une certaine façon, ce geste avait une portée internationale, car de jeunes judokas de la Guadeloupe, en séjour d’échange sportif et culturel à Boucherville, ont également participé à cette activité tenue dans le cadre du Jour de la Terre.



Ayant l’environnement particulièrement à cœur, les jeunes ont également décidé de fabriquer du papier dans lequel on retrouve un mélange de semences de fleurs et d’herbes vivaces indigènes, dont des graines d’asclépiades. Réunis par la suite à la Maison des jeunes, ils ont discuté des enjeux environnementaux qui les interpellent. Après ces échanges, ils ont alors inscrit sur ces papiers une initiative environnementale personnelle qu’ils s’engagent à concrétiser.



En compagnie de membres du conseil municipal, ils ont ensuite semé ces papiers ensemencés dans une plate-bande adossée à la Maison des jeunes, ce qui fait que, au propre comme au figuré, leurs initiatives environnementales personnelles sont appelées à croître et à fleurir!