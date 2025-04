Bilan du SDE: un important moteur économique porteur d’espoir

Lors de la présentation de son bilan 2024, le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville a souligné l’accompagnement de 273 entreprises, tout en générant plus de 7,4 M$ en investissements sur son territoire.



Dans son rapport, le SDE fait également état que 77 entreprises et organismes ont bénéficié d’une aide financière et que 237 emplois ont été créés ou maintenus dans la région. Au cours de l’année 2024, plusieurs entreprises ont bénéficié d’un accompagnement financier et stratégique afin d’accélérer leur transition vers des pratiques plus écologiques et numériques.



L’année a également été marquée par la forte montée du secteur de la logistique et du transport. On remarque qu’un nombre croissant d’entreprises veulent profiter de la future expansion du Port de Montréal à Contrecœur, une infrastructure stratégique qui devrait s’avérer à moyen terme un important moteur économique dans la région.



« Il y a eu un réel tournant pour notre région avec l’essor de secteurs stratégiques comme les énergies renouvelables et la logistique portuaire», a noté le directeur général de la MRC, Sylvain Berthiaume, en précisant que chaque dollar investi par le SDE a généré 6,44$ d’investissements supplémentaires.



En 2025, le SDE poursuivra ses actions, notamment dans les secteurs porteurs comme les énergies renouvelables, la logistique et l’économie numérique.