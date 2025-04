Une garderie de 80 places en construction à Varennes

La garderie Le P’tit monde de Peggy ouvrira bientôt une quatrième installation de 80 places à Varennes, alors que les travaux de construction ont été lancés il y a quelques jours au parc des Scouts, situé à l’extrémité de la rue Sainte-Anne, près des ateliers municipaux.



La garderie devrait pouvoir accueillir ses premiers enfants inscrits par l’entremise du site https://www.laplace0-5.com/, dès la fin de 2025.



La première pelletée de terre s’est tenue en présence de la ministre de la Famille, Suzanne Roy. «L’ouverture de la garderie Le P’tit monde de Peggy 4 est une excellente nouvelle pour les familles de Varennes et des environs», a-t-elle mentionné.



Outre la future quatrième installation à Varennes, Le P’tit monde de Peggy compte une garderie à Boucherville et deux autres à Saint-Amable.



Ce nouvel établissement proposera aux enfants des locaux fonctionnels, des aires de jeux extérieures et du matériel spécialement conçu pour soutenir leur développement.