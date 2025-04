Boucherville: 212 000$ pour le Club des petits déjeuners

Plus de 500 convives du milieu des affaires et du secteur scolaire de la Montérégie se sont réunis le 17 avril à l’Hôtel Mortagne à Boucherville à l’occasion du Déjeuner des grands, qui a permis d’amasser 212 000$ au profit du Club des petits déjeuners.



Lors de cet événement, le président et chef de la direction de l’organisme, Tommy Kulczyk, a rappelé que plus de 28 000 enfants en Montérégie risquent d’arriver à l’école avec la faim au ventre et que les besoins vont toujours en grandissants.



Cette 19e édition a souligné l’impact du soutien des partenaires sur la vie de près de 10 000 enfants dans la région, notamment par des témoignages et des échanges inspirants à propos des actions du Club qui existe depuis 30 ans.



«Les entreprises sont des alliées essentielles pour maintenir et étendre les programmes. Grâce à leur appui, nous pouvons continuer à offrir des petits déjeuners nutritifs à des milliers d’enfants et leur donner toutes les chances de réussir. Cet événement incarne à merveille notre mission collective : aider les leaders de demain à atteindre leur plein potentiel», a déclaré Tommy Kulczyk.