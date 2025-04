Première édition de Célébrons le Jour de la Terre à Varennes

Un nouvel événement festif et éducatif intitulé Célébrons le Jour de la Terre sera offert à la population de Varennes de 13h à 16h le dimanche 27 avril, au Polydôme du parc Pré-Vert.



Cette première édition tenue dans le cadre du Jour de la Terre proposera, à l’intention des petits et grands, découvertes et apprentissages axés sur l’environnement et le développement durable.



Au programme, plusieurs kiosques thématiques permettront aux participants d’en apprendre plus sur la préservation des espèces en péril, la qualité de l’eau, les méthodes de jardinage durable, la biodiversité et le rôle des animaux urbains. Des ateliers de bricolage et de maquillage écoresponsables seront également offerts.



Il y aura aussi un parcours d’initiation au transport actif mettant en lumière les bienfaits du cyclisme, de la trottinette et de la planche à roulettes. Deux ateliers interactifs sur inscription permettront de découvrir la fabrication de bougies en cire d’abeille et l’apiculture urbaine avec la présentation C’est quoi le buzz?.



En terminant : oui Bourrasque est bleu, mais la mascotte est très «verte» à l’intérieur et c’est pourquoi elle apportera sa touche colorée à l’événement! Elle sera accompagnée de personnages ambulants, alors que Radio V compètera l’animation de cette journée spéciale.