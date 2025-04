Fondation Véro et Louis: une Course 12h-80km «encore plus magique!»

La première édition de ce qui allait devenir la Course 12 h-80 km au profit de la Fondation Véro & Louis a débuté très modestement dans le garage du Varennois Marc-André Déry. Il tenait à remercier la Fondation pour tout ce qu’elle fait pour lui et sa conjointe ainsi que son enfant, Alexandre Robert. Aujourd’hui, les responsables de la quatrième édition de cet événement caritatif espèrent amasser plus de 240 000$ et rassembler entre 300 et 400 participants!



«La Maison Véro & Louis a vraiment changé notre vie, a vraiment changé la vie de notre famille. Elle a donné un avenir à Alexandre et à tous les autres résidents; un avenir auquel il a le droit et un avenir qui est beau, dans un endroit qui est merveilleux avec des services adaptés», a lancé en entrevue Marc-André Déry en parlant de ce milieu de vie de longue durée adapté aux besoins des adultes autistes.



La Course 12h-80km est un événement accessible à tous qui a pour but d’amasser des fonds pour développer des Maisons Véro & Louis à travers le Québec. La quatrième édition aura lieu le samedi 31 mai au parc de la Commune à Varennes. Les participants s’inscrivent pour une ou plusieurs boucles de 5 km, qu’ils peuvent marcher ou courir, au choix.



Chaque personne se donne son propre objectif en tant que participant individuel ou en tant que membre d’une équipe. L’événement débute à 6h et se termine à 18h, alors qu’un départ a lieu à chaque 45 minutes. Au total, il y a 16 départs, permettant ainsi aux gens de faire de 1 à 16 boucles de 5 km. Il est possible de faire plusieurs boucles à différents moments de la journée.



«Les objectifs pour cette année sont 240 000$, lance à ses côtés, la directrice générale de la Fondation, Katty Taillon. Moi je suis très confiante qu’on va les atteindre, peut-être même les dépasser. Et puis, peut-être qu’on va atteindre les 500 participants, ça serait vraiment génial!», ajoute-t-elle en précisant que les inscriptions sont en cours jusqu’au 5 mai et que l’événement a lieu, beau temps, mauvais temps.



«On a des animateurs qui sont connus qui vont être là et qui vont s’assurer de l’animation pour la journée. Je pense que cette année, il y a encore plus de gens qui vont rester pour les 12 heures, parce que c’est un défi de garder des personnes sur un même site pendant 12 heures de temps. Il faut vraiment que ça soit l’fun, donc c’est notre objectif pour cette année de rendre l’événement encore plus magique pour les coureurs!» de conclure Katty Taillon.



Pour info et inscriptions : https://fondationverolouis.com/