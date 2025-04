Déménagement du GMF du Petit-Bois à Varennes

À compter du 1er mai, le Groupe de médecine familiale (GMF) du Petit-Bois sera logé à une nouvelle adresse puisqu’il déménagera dans de nouveaux locaux situés au 1471, boulevard Lionel-Boulet, suite 21, à Varennes. Ce déménagement fait suite à de nombreuses démarches entreprises afin de garder le GMF à Varennes.



Rappelons à ce sujet qu’auparavant, la Clinique médicale René-Gaultier abritait dans ses locaux le GMF du Petit-Bois. L’annonce de la fermeture de la clinique médicale le 9 décembre 2024 a plongé ses quelque 9 000 patients dans l’incertitude.



Après de nombreuses démarches dans ce dossier, la Dre Stéphanie Gervais, responsable du GMF, a pu convenir d’une entente avec le propriétaire des locaux situés sur le chemin du Petit-Bois pour continuer à travailler à cet endroit pendant quelques mois encore, soit jusqu’à la fin du bail, le 30 avril.



De nouveaux locaux plus spacieux ont pu être trouvés entretemps, soit dans l’immeuble où se trouve Centris Technologies, sur le boulevard Lionel-Boulet. En seulement quatre mois, le propriétaire de ces locaux, Innoval, a pu transformer ces espaces afin d’accueillir le GMF du Petit-Bois.



La clinique située sur le chemin du Petit-Bois sera donc fermée du 27 au 30 avril afin d’aménager sur Lionel-Boulet. Un nouvel horaire est en vigueur depuis le 1er avril. En plus des heures normales de bureau, la clinique est ouverte le mardi et le jeudi soir en semaine, ainsi que le dimanche, de 8h30 à 16h30.

Pour infos: GMF du Petit-Bois Clinique la Relève – Nous sommes un Groupe de Médecine Familiale (GMF) depuis le 1er avril 2016.