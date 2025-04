2 M$ pour la résilience climatique à Boucherville

Une rencontre avec les résidents des secteurs plus affectés par les pluies torrentielles du 9 août aura lieu le 29 mai à Boucherville. Le maire a rappelé lors de la dernière assemblée publique qu’une somme de 2 M$ est prévue au budget 2025 afin d’apporter des correctifs pour aider à minimiser les problèmes causés par ces extrêmes météorologiques dans le futur.



Jean Martel a précisé que trois secteurs ont été plus touchés que les autres par ces pluies intenses, soit près du parc Jean-De Noyon, celui de la rue des Églantiers, ainsi que l’intersection Louis-J.-Lafortune et Calixa-Lavallée. Il a ajouté que son administration aurait aimé tenir une rencontre avant le 29 mai, mais qu’il y a des études pour lesquelles la Ville n’a pas encore toutes les réponses.



Un citoyen qui représentait le secteur De Noyon, Marc Chagnon, voulait pour sa part avoir une idée de ce qui sera présenté lors de cette réunion du 29 mai. Le directeur général, Roger Maisonneuve a expliqué que l’équipe mandatée d’experts en ingénierie sera en mesure de dire ce qui a été fait, où elle est rendue dans ses analyses et vers où elle se dirige.



De nombreuses analyses sont également en cours aux différents postes de pompage, aux réseaux pluvial et sanitaire afin de voir «les manques, les ajouts et les correctifs à apporter», a-t-il souligné.



En s’adressant au citoyen à propos de la rencontre du 29 mai, le directeur général a mentionné : «Vous n’aurez pas une réponse finale, mais vous allez avoir des réponses, soyez-en assuré».