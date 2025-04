Boucherville: coup de chapeau pour leurs événements écoresponsables

L’environnement était à l’ordre du jour lors de la séance publique du 15 avril à Boucherville puisque le conseil municipal a décerné un prix Coup de chapeau à deux organismes qui ont organisé chacun un événement écoresponsable.



La Fête du Canada de l’an dernier a permis de conjuguer tradition et conscience environnementale, puisque la Légion Royale Canadienne Filiale 266 Pierre-Boucher a pensé à chaque détail afin de minimiser l’empreinte écologique de l’événement.



Les responsables de l’événement ont mis l’accent sur la réduction à la source et le réemploi par le choix de vaisselle réutilisable, les nappes en tissu, les boissons servies en vrac et la formule buffet, qui a contribué à une meilleure gestion des ressources alimentaires.



Pour sa part, l’Expo-cadeau 2024, organisée par les membres du Cercle de Fermières Boucherville, «s’est distingué par son approche réfléchie et durable à plusieurs niveaux», alors que les emballages des produits étaient recyclables et de nombreux articles en vente visaient la réduction des déchets, entre autres initiatives.



Par l’attribution de ce prix, la Ville dit vouloir inspirer les organismes locaux «à devenir des acteurs du changement face à l’urgence climatique, en réduisant leurs émissions de GES et le gaspillage alimentaire, en optimisant la gestion des déchets et de l’eau, et en organisant des événements à faible empreinte environnementale».