Des milliards pour les routes et le transport en Montérégie

Des investissements routiers à Saint-Rémi, Longueuil, Salaberry-de-Valleyfield, Saint-Lambert, Ormstown, Kahnawake et Sainte-Martine, entre autres, le gouvernement du Québec a annoncé mercredi matin à Boucherville, des investissements de près de 1,3G$ pour le transport en Montérégie.

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Suzanne Roy, ont annoncé un investissement de 1 291 534 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers et maritimes de la région.

Le gouvernement investira 164 M$ pour améliorer l’état des chaussées et 954 M$ pour améliorer l’état des structures. Il consacrera également plus de 167 M$ à rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment en donnant suite aux recommandations du Bureau du coroner.

Un site accidentogène

Parmi les projets mis au registre, on retrouve la construction de feux lumineux et l’aménagement de voies de virage sur le boulevard Saint-Rémi (route 221), à partir de 120 m au sud de la rue Maurice jusqu’à 200 m au nord de la rue de l’Industrie à Saint-Rémi. On en profitera également pour asphalter la route 221, de la rue de l’Industrie à la limite de Saint-Isidore/Saint-Constant.

La route 221 est problématique dans ce secteur et nombreux sont les citoyens qui demandent des changements. Les travaux annoncés ne concernent malheureusement pas les secteurs ou des accidents graves, voire mortels, se sont produits dans les dernières années.

Travaux nécessaires

«Depuis 2018, notre gouvernement a fait le choix d’investir toujours plus dans nos infrastructures, notamment en transport, pour rattraper le sous-investissement des gouvernements précédents, et offrir des infrastructures de qualité aux Québécois. Dans le contexte d’imprévisibilité économique que nous vivons actuellement, ce choix s’avère particulièrement judicieux, puisque chaque chantier crée des emplois, fait vivre nos entreprises, notamment celles visées par les tarifs américains, et stimule l’économie dans toutes les régions du Québec», a fait savoir la ministre Guilbault.