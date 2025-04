Les Grands-Ducs du Richelieu: en route vers la Coupe Chevrolet

Les Grands-Ducs du Richelieu ont remporté récemment le titre de champions de la saison de hockey 2024-2025 dans la catégorie M11BB. L’équipe regroupe des jeunes joueurs de Varennes, Boucherville et Verchères.



Sur la page Facebook de la Ville de Varennes, le conseil municipal a même tenu à les féliciter chaleureusement pour leur titre de champions. «Nous sommes particulièrement fiers de souligner que 10 joueurs de cette équipe exceptionnelle sont originaires de Varennes. Leur détermination, leur esprit d’équipe et leur passion les ont menés jusqu’au prestigieux Championnat provincial – Coupe Chevrolet, où ils représenteront fièrement la région, du 17 au 20 avril. C’est une première participation à ce niveau pour plusieurs d’entre eux, et nous saluons leur engagement et leur parcours inspirant. Bonne chance à vous tous! Varennes est derrière vous!»