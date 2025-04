1,25 M$ pour des terrains de pétanque couverts à Varennes

La Ville de Varennes a approuvé le contrat pour la construction de terrains de pétanque couverts au parc du Pré-Vert pour un montant de plus de 1 250 000$.



Lors de l’assemblée publique du 7 avril, deux entreprises ont fait une soumission pour la construction de ce qui sera nommé le Boulodôme, près du Polydôme. La plus basse d’entre elles a obtenu l’aval du comité de sélection, soit Construction Richelieu. Elle s’est vu octroyer un contrat de 1 250 813,03$, incluant 10% d’imprévus et les taxes.



Rappelons qu’en plus de cette infrastructure de loisirs au parc du Pré-Vert, six terrains de pickleball seront installés au parc du Carrousel afin de répondre à l’engouement des citoyens pour ce sport, alors qu’une plage urbaine devrait être construite au cœur du parc de la Commune en 2025.