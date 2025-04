Collecte le 3 mai à Boucherville: objectif 125 vélos usagés

Dans le cadre de la 21e collecte organisée par Cyclo Nord-Sud et Environnement Nature Boucherville, l’objectif est de récolter 125 vélos. Les bénévoles rappellent qu’il s’agit d’un bon moyen pour donner une nouvelle vie aux vieux vélos et soutenir une solution écologique et solidaire.



La responsable de l’activité, Carole Chamberland, a expliqué que les bicyclettes recueillies lors de cette collecte seront expédiées par conteneur à des organismes communautaires situés au Togo afin de permettre à de nombreuses femmes de compter sur un moyen de transport fiable.



Elle a ajouté que des femmes immigrantes du Québec pourront aussi avoir accès à ces bicyclettes, notamment à travers le programme Toutes à vélos, de Vélo Québec. Les bicyclettes seront également distribuées pour des projets locaux comme Petite Roues, qui permet aux enfants de quartiers défavorisés d’avoir accès à un vélo sécuritaire et de les sensibiliser à l’engagement citoyen.



Le partenaire Cycle Néron a offert cinq vélos de promenade pour un tirage au sort parmi les participants. Aucun don ne sera obligatoire pour participer. Lors de la collecte, une contribution de 30$ par vélo sera demandée afin d’aider Cyclo Nord-Sud à couvrir une partie des frais de transport des bicyclettes vers le Togo. En échange, un reçu aux fins d’impôt de la valeur du vélo et du don en argent sera remis.



«Alors rendez-vous le 3 mai de 10h à 13h à l’école secondaire de Mortagne à Boucherville», a invité Carole Chamberland.



Pour en savoir plus sur l’activité : Carole Chamberland 450 655-9161 collecte@cyclonordsud.org et