Une annonce ce matin concernant l’ancien champ de tir

Le ministre de la Culture et de l’Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec, Steven Guilbeault sera à Saint-Bruno-de-Montarville ce matin pour une annonce concernant la conservation de la nature. Il sera accompagné par Bienvenu-Olivier Ntumba, candidat libéral dans Mont-Saint-Bruno-L’Acadie.



Plus de détails suivront.