Demande d’agrandir ou d’adapter l’école secondaire à Sainte-Julie

Lors de l’assemblée publique du 8 avril, le conseil a réitéré sa demande au Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) afin qu’il évalue les possibilités «de compléter l’offre de service de l’école secondaire du Grand Coteau afin qu’elle soit adaptée ou agrandie pour y ajouter des classes régulières de 4e et 5e secondaire».



Le conseil précise toutefois ans sa demande «sans toutefois éliminer le programme de classes IDTIC», c’est-à-dire un projet pédagogique particulier basé sur l’enseignement des compétences numériques et le développement d’une connaissance avancée des technologies de l’information.



«À défaut d’adapter ou d’agrandir l’école secondaire du Grand-Coteau pour y accueillir les élèves de 4e et 5e secondaire », le conseil propose que «les élèves de la 3e secondaire de cette école puissent poursuivre automatiquement leur programme de concentration lorsqu’ils sont transférés à l’école secondaire du Mont-Bruno».



Les élus ont également approuvé le document du CSSP intitulé Projet de planification des besoins d’espace 2025. Les estimations indiquent qu’environ 1 220 habitations sont prévues à Sainte-Julie d’ici 2027, alors que trois autres projets, dont le nombre d’unités n’est pas encore établi, sont planifiés pour les années 2030 à 2040.