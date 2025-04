Vous avez vu un chat errant ? Voici les bons réflexes à avoir

Il n’est pas rare de croiser un chat qui semble errer seul dans la rue ou dans notre cour. Mais est-il vraiment perdu ? Est-il en danger ? Voici les bons réflexes à adopter pour lui venir en aide de manière efficace et responsable.



1. Observer sans intervenir immédiatement

Avant d’agir, prenez le temps d’observer l’animal. Semble-t-il en bonne santé ? A-t-il un collier ou un signe distinctif ? Certains chats ont l’habitude de sortir seuls et appartiennent à un foyer. Un chat en bonne condition physique, avec un pelage propre et une attitude sereine, et qui n’est pas maigre, est peut-être simplement en balade. Dans ce cas, le mieux est de le laisser se promener. Il pourra retourner librement chez lui.



2. Approcher avec précaution

Si le chat semble apeuré ou en difficulté, tentez de l’approcher en douceur.

• Parlez-lui calmement.

• Présentez votre main et laissez-le venir vers vous.

• S’il fuit, ne le poursuivez pas, cela pourrait l’effrayer davantage.



3. Vérifier s’il est identifié

Si le chat se laisse approcher, vérifiez s’il porte un collier avec une médaille. Vous pouvez aussi vous rendre chez un vétérinaire ou dans un refuge pour voir s’il est porteur d’une micropuce. Cela pourrait permettre de retrouver rapidement son propriétaire.



4. Lui offrir un abri temporaire

Si l’animal est en danger (intempéries, blessure, malnutrition), essayez de lui fournir un refuge temporaire. Placez-le dans une pièce calme avec de l’eau et de la nourriture, ainsi qu’une litière. Si vous avez d’autres animaux, évitez de les mettre en contact afin d’éviter un stress inutile ainsi que la possible propagation de maladies.



5. Signaler sa présence

Comme il y a une grande possibilité que ce chat appartienne à une personne du voisinage, il est d’abord conseillé de mettre des affiches dans les environs, chez les commerçants ainsi que de partager sa photo sur les réseaux sociaux et les sites d’animaux perdus.



6. Contacter un service animalier

Si personne ne se manifeste ou si le chat semble malade, blessé ou très amaigri, contactez le service animalier de votre région qui pourra l’afficher pour retrouver éventuellement son propriétaire et le prendre en charge pour lui offrir les soins nécessaires.



7. Dans le cas de chatons

Si vous avez trouvé des chatons, vérifiez d’abord si la maman n’est pas dans le coin. Parfois, celle-ci peut s’absenter pour trouver de la nourriture. Si après une durée de 5h, la maman n’est toujours pas revenue, placez les chatons dans un lieu sûr et chauffé (par exemple, dans une boîte avec des couvertures). Contactez rapidement un refuge qui pourra les prendre en charge.

Si vous souhaitez vous en occuper vous-mêmes, renseignez-vous auprès d’un vétérinaire pour connaître leur âge approximatif et évaluer s’ils ont besoin d’être biberonnés. Il pourra également vous donner d’autres conseils pour vous en occuper, le temps de leur trouver une famille.