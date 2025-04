Cyclisme: Sandrine Veilleux couronnée championne canadienne

L’athlète bouchervilloise Sandrine Veilleux a encore une fois démontré toute sa détermination et l’étendue de son talent lors des championnats canadiens de cyclisme sur piste tenus les 4,5 et 6 avril au vélodrome de Milton en Ontario.



Victime d’une sérieuse chute lors de la finale de la coupe Québec tenue à Bromont il y a sept semaines, lui causant une commotion cérébrale et une fracture de la clavicule, elle faisait son retour à la compétition pour affronter les meilleures cyclistes U17 du pays.



L’athlète évoluant pour le club cycliste de Boucherville avait été sélectionnée pour porter les couleurs de l’équipe du Québec lors de ce championnat canadien.



Malgré une préparation écourtée des suites de ses blessures, les spectateurs de Milton ont vite constaté que Sandrine n’avait aucune intention d’y participer à titre de figurante. Ces trois jours de compétition lui ont permis de prouver à la communauté cycliste qu’elle figure parmi les meilleures cyclistes de la relève canadienne.



Sandrine revient au Québec avec le sentiment du devoir accompli, remportant un total de sept médailles, dont trois titres de championne canadienne.



Un court repos l’attend en vue du début de la saison des courses sur route qui s’amorce dans les prochaines semaines. Évidemment, elle compte bien poursuivre sur sa lancée et obtenir de bons résultats pour sa dernière saison avant de faire le grand saut dans la catégorie junior en 2026.