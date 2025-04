Francis Levine-Croteau veut que rien ne l’arrête!

La Relève a rencontré Francis Levine-Croteau le 2 avril lors de la Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme et nous avons pu constater que le fait de devoir composer dans son quotidien avec les troubles du spectre de l’autisme ne semble pas limiter ses projets, bien au contraire!



Figuration à la télévision et au cinéma, animation de podcasts, production de sa propre émission portant sur l’autisme On mise sur les différences, etc., les journées du Julievillois sont bien remplies et il adore.



Son hypersensibilité, notamment au bruit, jumelée à l’autisme, compliquait grandement ses rapports avec les autres, mais son diagnostic en 2022 lui a permis de mieux se comprendre et d’être mieux accepté des autres. Et depuis, ça n’arrête plus!



Présentement, Francis est en vedette dans la nouvelle émission Critiques atypiques, où chaque semaine, des personnes autistes deviennent critiques culinaires et «sèment la terreur dans le monde de la gastronomie» en visitant le restaurant d’un chef renommé au Québec pour évaluer son talent. Leurs critiques sont sans filtre : imprévisibles, spontanés… et uniques!



«J’ai été en audition ça n’a pas été trop dur parce que veulent que je sois honnête, que je parle beaucoup, que je dise tout ce que ce qui me passe par la tête et que je sois drôle aussi!», de lancer en riant le Julievillois de 30 ans.



L’émission est en cours et est présentée tous les lundis à 20h sur AMI-télé et AMI+, ainsi qu’en rediffusion. Il est à noter que droits mondiaux de l’émission québécoise produite par Pixcom ont été acquis par la boîte de production derrière les concepts de Big Brother, MasterChef et Survivor.



Petit terrain, grands résultats!



En 2011, il a dû être opéré pour une scoliose qui déformait sa colonne vertébrale, mais il a trouvé un loisir qui a permis d’épancher son désir de compétition, le mini-putt, et il a rapidement fait sa marque… même à l’échelle internationale!



«C’est avec fierté que j’ai remporté non pas une, mais deux médailles d’argent au Putt18 World Pro League, une confrontation de putting intérieur d’environ 40 joueurs venant de sept pays dans le monde», a mentionné Francis qui se pratique intensément depuis quelques mois seulement.



«On joue tous sur un tapis qui vient d’Australie et qui est vendu à travers le monde. Tous les participants se filment chez soi avec une caméra pour voir tout le tapis au complet pour que des juges évaluent les coups», a expliqué le nouveau détenteur du record canadien sur cette surface.



Francis joue aussi au mini-putt extérieur au Canada et aux États-Unis. L’an dernier, à sa première année d’expérience seulement, il a participé au Master’s US ProMiniGolf Association en Caroline, qui regroupait 80 participants provenant entre autres des États-Unis, du Canada, de l’Europe et de l’Australie. Il a décroché là-bas une bourse puisqu’il a terminé dans le top 20 mondial et premier au Canada.



Bref, les projets et les succès se succèdent pour le Julievillois qui est également très actif sur les réseaux sociaux. Et, lorsqu’on lui demande s’il a d’autres projets en tête, il répond par sa phrase-signature : Hooo que ouiiiiiiii!!!





Son émission On mise sur les différences:

https://www.youtube.com/@FrancisLevineCroteau